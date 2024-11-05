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鉅亨速報

營收速報 - 亞光(3019)10月營收20.64億元年增率高達32.78％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 16:15


亞光(3019-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣20.64億元，年增率32.78%，月增率-5.57%。

今年1-10月累計營收為187.94億元，累計年增率29.12%。

最新價為106元，近5日股價下跌-0.95%，相關光 電 業下跌-2.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5894 張
  • 外資買賣超：-5458 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-440 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 20.64億 33% -6%
24/9 21.85億 37% -10%
24/8 24.17億 54% 9%
24/7 22.25億 44% 5%
24/6 21.10億 40% 11%
24/5 18.96億 27% 18%

亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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