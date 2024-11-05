海信成為2025年FIFA世俱盃首個官方合作夥伴 高層：力拚兩年內稱霸美電視市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-05 14:06

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中國家電大廠海信 (000921-CN) 的國際事務總裁 Catherine Fang 周一 (4 日) 表示，該公司的目標是在兩年左右成為美國第一大電視銷售商。海信上周三 (10 月 30 日) 宣布成為明年 6 月在邁阿密舉行 FIFA 俱樂部世界盃的首個官方合作夥伴。

在合作夥伴關係啓動儀式上，海信集團董事長賈紹謙說：「我們爲成爲 2025 年 FIFA 俱樂部世界盃官方合作夥伴感到自豪，這是來自六大洲最優秀球隊之間的一項比賽，代表了冠軍之間的對話，是卓越一流的較量。這正是海信冠軍精神的追求，也符合我們最新的企業目標，即打造世界一流的企業及品牌。」

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根據 Counterpoint 數據，海信今年第二季在北美市場的電視機出貨量位居第二，僅次於三星。該研究機構指出，一直專注於普通液晶電視的海信和 TCL 正試圖透過加強 QD-LCD 和 Mini LED LCD 等先進電視產品組合來增加市佔率。

Fang 告訴《CNBC》說：「我們希望透過這次贊助能增加我們在美國的市佔率」，並指體育賽事可以提升海信的高端品牌形象。」

她還表示，海信最新電視使用內部 AI 晶片來改善圖像渲染，並打算增加使用 AI 來提高音訊品質，或透過語音命令提供運動員統計數據。

目前，海信 55 吋 U8 系列電視在美國的起售價約 700 美元，100 吋約為 3000 美元以上。

海信也在北美市場銷售冰箱和洗衣機等白色家電。

Fang 表示，海信的目標是在未來兩年左右成為北美市場此類白色家電的頂級中國品牌。

隨著中國經濟成長走緩，中國企業最近一直將目光投向海外市場，但海信幾十年來已經建立全球業務。