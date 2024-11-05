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【國際焦點】川賀在最後一週的最新民調如何？獨家為您整理搖擺州開票結果出爐時間

鉅亨研報 2024-11-05 11:22

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【國際焦點】川賀在最後一週的最新民調如何？獨家為您整理搖擺州開票結果出爐時間 (圖:shutterstock)

一、最新美國總統大選選情

川普自 10 月以來聲勢上揚，導致「川普交易」盛行，川普旗下的社交媒體平臺 Truth Social 母公司川普媒體科技集團（DJT）的股價自 9 月底以來股價已暴漲 4 倍多，然在美國大選倒數前幾天，「川普交易」風向卻急轉直下，DJT 股價連續三個交易日累計暴跌逾 40%，市值蒸發逾 40 億美元。難道是看好川普勝選的押注已轉向？。


事實上美國總統大選選情依舊緊繃，雙方難分勝負。投票日進入倒數計時，川普與賀錦麗都卯足全力進行競選活動，以鞏固支持者及吸引未決定者。雙方選情持續膠著，以下是他們近期的重要動態及對選情的影響：

 川普的競選活動 5 大重點摘要

1. 免稅三箭成為催票有效工具

2. 強調讓製造業回流，改善藍領階級生活

3. 批評賀錦麗的政策

4. 批評拜登政府救災不力

5.「漂浮的垃圾島」爭議 

賀錦麗的競選活動的 4 大重點摘要

1. 調整競選策略，加強火力攻擊川普

2. 聚焦搖擺州拉票

3. 應對川普可能的提前宣佈勝選

4. 募款差距明顯

二、 總統民調與賠率

由最新的全國民調可知，川普與賀錦麗的民調互有勝負，根據 RCP 網站 10/11～11/3 平均數據…… 觀看摘要與賠率完整內容請至豐雲學堂

三、美國大選最快何時會有結果？開票需要多久時間？

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美國總統大選川普賀錦麗最新民調趨勢分析

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