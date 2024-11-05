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鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)10月營收108.83億元年增率高達51.6％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 15:15


智邦(2345-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣108.83億元，年增率51.6%，月增率8.31%。

今年1-10月累計營收為823.35億元，累計年增率18.62%。

最新價為551元，近5日股價下跌-5.41%，相關通信網路下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+204 張
  • 投信買賣超：+68 張
  • 自營商買賣超：-230 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 108.83億 52% 8%
24/9 100.47億 34% 7%
24/8 94.17億 27% 8%
24/7 87.29億 16% 1%
24/6 86.19億 18% -2%
24/5 87.77億 36% 25%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收智邦

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