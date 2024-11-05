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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至13.6元，預估目標價為395元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.86元下修至13.6元，其中最高估值15.89元，最低估值12.87元，預估目標價為395元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.89(15.89)17.9518.8
最低值12.87(12.87)13.7815.01
平均值14.02(14.14)15.3916.01
中位數13.6(13.86)14.3315.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,196,000131,867,000139,144,480
最低值112,601,000117,676,000124,202,670
平均值114,813,330123,818,710130,807,650
中位數113,298,280123,539,500131,695,110

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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