鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至13.6元，預估目標價為395元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.86元下修至13.6元，其中最高估值15.89元，最低估值12.87元，預估目標價為395元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.89(15.89)
|17.95
|18.8
|最低值
|12.87(12.87)
|13.78
|15.01
|平均值
|14.02(14.14)
|15.39
|16.01
|中位數
|13.6(13.86)
|14.33
|15.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119,196,000
|131,867,000
|139,144,480
|最低值
|112,601,000
|117,676,000
|124,202,670
|平均值
|114,813,330
|123,818,710
|130,807,650
|中位數
|113,298,280
|123,539,500
|131,695,110
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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