鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.05元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.32元下修至17.05元，其中最高估值18.8元，最低估值16.36元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.8(18.8)
|22.4
|24.35
|最低值
|16.36(16.36)
|17.82
|19.11
|平均值
|17.22(17.36)
|19.34
|20.96
|中位數
|17.05(17.32)
|18.98
|20.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36,801,000
|42,232,000
|45,383,000
|最低值
|35,852,880
|38,960,000
|41,292,000
|平均值
|36,184,650
|40,057,120
|43,061,880
|中位數
|36,163,430
|39,865,250
|42,759,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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