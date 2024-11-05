search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.05元，預估目標價為400元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.32元下修至17.05元，其中最高估值18.8元，最低估值16.36元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.8(18.8)22.424.35
最低值16.36(16.36)17.8219.11
平均值17.22(17.36)19.3420.96
中位數17.05(17.32)18.9820.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值36,801,00042,232,00045,383,000
最低值35,852,88038,960,00041,292,000
平均值36,184,65040,057,12043,061,880
中位數36,163,43039,865,25042,759,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.514.5311.29.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,458,72632,082,91728,930,50524,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聚陽330.50.46%
美元/台幣31.980.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#低檔佈局訊號

偏弱
聚陽

68%

勝率

延伸閱讀


Empty