巴菲特狂賣蘋果 手握3,252億美元現金 破紀錄！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-03 10:02

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波克夏第三季營收為 929.95 億美元，去年同期為 932.10 億美元；淨利潤 262.51 億美元，去年同期為虧損 127.67 億美元；營業利潤為 100.9 億美元，去年同期為 107.61 億美元，預期為 109 億美元。

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持倉方面，相比第二季末，波克夏繼續減持蘋果和美國銀行，其約 70% 的股票持倉集中在 5 檔股票上，包括蘋果 699 億美元（第二季末持倉 842 億美元），美國運通 (AXP-US) 411 億美元（351 億美元），美國銀行 (BAC-US) 317 億美元（411 億美元），可口可樂 (KO-US) 287 億美元（255 億美元），雪佛龍 (CVX-US) 175 億美元（186 億美元）。

按照蘋果的最新股價計算，波克夏的持倉股數從第二季的約 4 億股減至約 3.14 億股，減持比重達到 25% 左右。

從去年第四季開始，巴菲特已經減持 67.2% 的蘋果持股。

不過，波克夏在財報中並未提及近期頻頻增持的 SiriusXM 公司。根據此前一天的公告，波克夏繼續大舉增持衛星廣播公司 SiriusXM Holdings 的股份，最近幾天以約 6,000 萬美元的價碼買入 220 萬股該公司股票。

上周二、周三和周四，波克夏以每股 27 美元的均價，買入了這些股票。在最新增持後，目前波克夏持有 1.125 億股 SiriusXM 股票，持股比例為 33.2%，價值 30 億美元。波克夏此前就已經是 SiriusXM 的最大股東。

此外，截至 9 月 30 日，現金及約當現金總額增至 3,252 億美元，創歷史新高，主要因巴菲特繼續避免進行重大收購，並削減一些關鍵持股。