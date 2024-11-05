產能急擴 比亞迪3個月招聘近20萬名員工

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 09:30

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「8～10 月，比亞迪 (002594-CN) 3 個月提產近 20 萬台，整車加零部件招聘近 20 萬人，各基地都處於滿產狀態，生產採購等營運團隊做出了巨大的艱苦努力。」近日中國比亞迪集團執行副總裁何志奇在社交平台上如是說。

據《第一財經》周一（4 日）報導，8 月以來，比亞迪在中國多個生產基地陸續啟動超過萬人的大規模招聘，且主要面向一線操作工、技術工、叉車工等。

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操作工的工作內容主要是產品簡單裝配，對學歷要求並不高。相比之下，技術工的要求稍高，至少需要 1 年工作經驗。

具體來看，今年 8 月，比亞迪率先在鄭州生產基地展開了兩輪招聘，合計招聘 1.17 萬人，招聘崗位是操作工和技工。緊接著，深汕比亞迪汽車工業園同樣開啟集中招聘萬名一線工人，比亞迪西安生產基地也啟動萬名一線工人招聘。

深汕比亞迪汽車工業園一名人事經理表示，該工業園一期可提供超過 1.8 萬個的工作崗位，二期可提供 3.6 萬個工作崗位。目前該廠區的員工人數已超過 2 萬，預估後期崗位需求將達 5 萬多人。

比亞迪鄭州基地、西安基地仍在持續招聘一線員工，以保障後續產能的穩步擴張。

為何比亞迪展開多地萬名工人招聘計畫？比亞迪生產基地招聘人士表示，在第五代 DM 產品上市後，比亞迪的訂單量大幅提升。最新數據顯示，比亞迪 10 月銷量已突破 50 萬輛，比亞迪在中國現有 9 大生產基地，目前產能已全線拉滿，緊追訂單量。

當前產能提升最大制約因素就是人力，最為緊缺的是一線操作員工。因此，各地自 8 月開始進行了大規模招聘一線員工的計畫。

最新數據顯示，比亞迪目前在職員工總數已突破 90 萬人，成為 A 股員工人數最多的上市車廠。但需要注意的是，比亞迪的業務涵蓋汽車製造、手機零件及組裝、儲能技術，以及軌道交通等領域。