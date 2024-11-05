賀錦麗官邸豎起2公尺高圍欄 美國首都高度戒備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 07:28

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美國總統大選即將在周二（5 日）正式投票，如果計票速度夠快，市場最早在美國時間周二午夜至周三凌晨就能知道誰將入主白宮。

這也讓美國首都華盛頓嚴陣以待。為了因應未來幾天可能出現的政治動盪，美國特勤局已經在白宮、美國國會大廈、美國副總統賀錦麗在華盛頓的官邸周圍設置了新的安全圍欄。

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賀錦麗是今年美國大選的民主黨總統候選人，作為川普的競爭對手，其安全被美國特勤局視為重中之重。這也促使安保人員在其住宅鄰近修建了高達 8 英尺（約 2.4 公尺）的金屬圍欄，以防止激動的選民闖入。

美國國會大廈四周則架起警戒線，並懸掛示警牌，禁止閒雜人等跨越。政府官員說，目前華盛頓還沒有安全風險，但當地居民正在為情緒激動的支持者做好凖備。

除了首都華盛頓，特勤局還計劃在川普選舉當夜所在地——美國佛羅里達州西棕櫚灘會議中心外採取物理安全措施，預計也將設置 8 英尺高的護欄。

賀錦麗則計劃在華盛頓的霍華德大學度過選舉之夜，該校是賀錦麗的母校。當地警方稱，選舉之夜將在霍華德大學周邊地區實施街道封閉、禁停、交通繞行等措施。

這些舉動不難讓人想起 2021 年 1 月 6 日國會騷亂事件。當時大量暴徒不滿民主黨候選人總統拜登勝選，湧入美國國會，不僅破壞了國會內部基礎設施，還傷害了國會工作人員。