〈長科法說〉Q2雙率走揚EPS 0.54元 本季營收估增1成內
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-30 19:36
長科 *(6548-TW) 今 (30) 日舉行法說會，公布第二季財報，受惠稼動率提升與產品組合優化，雙率同步走揚，稅後純益達 5.08 億元，每股稅後純益 0.54 元，相當於賺進 1.35 個資本額，展望第三季，長科 * 預估營收季增 4-10%，也看好 MiniLED 導入電視的需求將在下半年放量。
第二季營收 29.53 億元，季增 8%，年減 1%，毛利率 25.2%，季增與年增 3.1 個百分點，營益率 14.4%，季增 2.3 個百分點，年增 1.3 個百分點，稅後淨利 5.08 億元，季增 16%，年增 5%，以每股面額 0.4 元之股數計算，首季每股稅後純益 0.54 元。
以製程區分，長科 * 蝕刻比重逐季提升，第二季上升為 53%，沖壓比重降至 47%；以金額計算，第 2 季蝕刻營收較去年同期成長 14%。依產品組合來看，第 2 季所有產品線營收皆比上季成長，其中以 IC 導線架和 QFN 的成長幅度最明顯，代表網通及消費性電子市場需求持續增溫。
展望第三季，長科 * 看好，網通及消費性電子需求持續增強，加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道復甦，第三季營收 30.7-32.6 億元，季增 4-10%，以美元兌新台幣 32.5 元假設，毛利率約 24.4-27.4%，營益率約 15.1-18.1%。
長科 * 看好 Mini LED 效益逐漸顯現，開發 PMMS 解決方案以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性等特性，已獲得國際一線車廠採用，用量逐季大幅增加，且除了車用領域外，現已獲高階消費性電子客戶青睞而導入電視相關應用，預期下半年開始量產出貨，屆時該項產品的營收比重可望上升。
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