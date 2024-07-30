〈長科法說〉Q2雙率走揚EPS 0.54元 本季營收估增1成內

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-30 19:36

長科 *(6548-TW) 今 (30) 日舉行法說會，公布第二季財報，受惠稼動率提升與產品組合優化，雙率同步走揚，稅後純益達 5.08 億元，每股稅後純益 0.54 元，相當於賺進 1.35 個資本額，展望第三季，長科 * 預估營收季增 4-10%，也看好 MiniLED 導入電視的需求將在下半年放量。

第二季營收 29.53 億元，季增 8%，年減 1%，毛利率 25.2%，季增與年增 3.1 個百分點，營益率 14.4%，季增 2.3 個百分點，年增 1.3 個百分點，稅後淨利 5.08 億元，季增 16%，年增 5%，以每股面額 0.4 元之股數計算，首季每股稅後純益 0.54 元。

以製程區分，長科 * 蝕刻比重逐季提升，第二季上升為 53%，沖壓比重降至 47%；以金額計算，第 2 季蝕刻營收較去年同期成長 14%。依產品組合來看，第 2 季所有產品線營收皆比上季成長，其中以 IC 導線架和 QFN 的成長幅度最明顯，代表網通及消費性電子市場需求持續增溫。