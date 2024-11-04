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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.4元，其中最高估值9.56元，最低估值8.82元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.56(9.35)9.6710.52
最低值8.82(8.83)8.79.35
平均值9.36(9.19)9.319.75
中位數9.4(9.26)9.389.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.48億76.88億80.62億
最低值70.57億73.43億77.19億
平均值72.09億75.69億78.83億
中位數72.25億76.04億78.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.709.9813.126.707.76
營業收入56.18億62.07億76.72億64.88億64.61億

詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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