鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為112.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.4元，其中最高估值9.56元，最低估值8.82元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.56(9.35)
|9.67
|10.52
|最低值
|8.82(8.83)
|8.7
|9.35
|平均值
|9.36(9.19)
|9.31
|9.75
|中位數
|9.4(9.26)
|9.38
|9.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.48億
|76.88億
|80.62億
|最低值
|70.57億
|73.43億
|77.19億
|平均值
|72.09億
|75.69億
|78.83億
|中位數
|72.25億
|76.04億
|78.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.70
|9.98
|13.12
|6.70
|7.76
|營業收入
|56.18億
|62.07億
|76.72億
|64.88億
|64.61億
詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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