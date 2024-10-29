先存再花！遠銀Bankee推4個月期台幣定存1.66% 超短期靈活度高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 16:36

‌



股神巴菲特曾指出「把花費後剩下的錢存起來」是許多人在理財上的盲點，正確的做法是「先存再花」，才能避免過度消費。每年年底到農曆年前的這段時間，是民眾花錢消費的高峰期，遠東商銀 Bankee 社群銀行特別推出新台幣 4 個月期 1.66% 的高利定存方案，透過短天期的定存幫助客戶在年底這段消費季守緊荷包。

遠銀 Bankee 表示，年底適逢一連串的百貨週年慶、電商購物節、聖誕節、以及農曆新年，各式促銷活動讓人容易陷入消費陷阱而過度花費，因此鼓勵民眾在這段花錢慾望特別高漲的時期，先把部分的錢存起來，落實「收入－儲蓄＝支出」的「富人公式」，避免過度地花費導致透支，也算是給自己的存錢挑戰。

‌



遠銀 Bankee 將於今年底推出的 4 個月期定存方案，具有三大優勢，首先，4 個月超短期靈活度高，完美契合從今年底到明年農曆過年後的短期理財需求。現在 (10 月底) 將閒置資金投入定存帳戶，2025 年 2 月底正好到期，無論是備戰開工潮或實現各種新年度計畫，皆能游刃有餘、彈性運用。這段期間內，資金還能穩穩獲得 1.66% 的固定利率，是年底理財絕佳的短期方案。

第二，單筆最低新台幣 1 萬元「新資金」即可起存，定存開單張數無上限，只要手邊有錢，就可以隨時存進來，避免自己在購物季買到剁手，惟須注意單張定存金額上限為新台幣 300 萬元，無論是小資族還是高資產族群，都可以透過 Bankee 短天期高利定存方案，確保荷包在關鍵時刻不失守。

第三，無需前往銀行臨櫃辦理，隨時隨地打開遠東商銀 Bankee APP，幾個簡單步驟就能輕鬆完成申辦，快速投入享受高利定存的優勢，每月進帳的利息都會在 Bankee APP 上看得到，理財簡單又方便。