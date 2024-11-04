賀錦麗意外在共和黨鐵票倉領先川普！美銀、花旗卻逆風喊：川普勝選應賣美股

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 09:37

‌



美國共和黨總統候選人周日 (3 日) 在搖擺州之一的北卡羅來納州進行最後衝刺，但向來被視為共和黨票倉的愛荷華州上周六 (2 日) 的最新民調顯示，民主黨對手賀錦麗支持度竟意外領先川普，讓近來大幅超前的川普賭盤勝率受到打擊。

根據愛荷華州《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）和 Mediacom 在 10 月 28 日至 31 日對 808 名該州選民進行的訪查，賀錦麗獲得 47% 的支持率，超越川普的 44%。這項民調發佈時間距選前僅三天，令人大為震驚。

‌



這份民調結果讓市場大感意外，因為沒有任何分析師預測賀錦麗會在愛荷華州擊敗川普。自美國總統初選結束以來，兩位候選人都沒有在愛荷華州進行競選，川普過去兩次總統選舉中都輕鬆贏得了該州。

川普競選團隊上周六稱該民調為「異常數據」，並指愛默生學院上周六稍早發佈的最新民調顯示，在愛荷華州可能投票的選民中，川普以 53% 對 43% 領先賀錦麗，更接近真實的愛荷華州選民狀況，並且在方法論上更加透明。

《NBC》封關民調則顯示兩人支持率目前持平，均為 49%，有 2% 選民表示他們仍不確定投誰。在包含第三方候選人的對決中，47% 支援川普，46% 支援賀錦麗。此外，有三分之二的選民認為美國正朝著錯誤的方向發展。

《紐約時報》與錫耶納學院的最終民調也顯示，賀、川兩人在搖擺州的競爭激烈。在七個最可能決定選舉結果的州中，賀錦麗和川普在六個州內都處於誤差範圍內的僵持狀態，雙方均未能建立明顯的優勢。

在考慮第三方候選人的對決中，調查顯示在喬治亞州 (46% 對 46%)、密西根州(45% 對 45%) 和賓州(47% 對 47%)，賀錦麗和川普支持率相當，這些州合計有 50 張選舉人票。

賀錦麗在威斯康辛州和北卡羅來納州的支持率為 48%，領先川普的 45%，並在內華達州以 48% 領先川普的 46%，這些差距都在誤差範圍內，未能顯現出明確的領先者，而川普在亞利桑那州以 48% 對 44% 領先賀錦麗。

另據《ABC》跟 Ipsos 民調顯示，全美選民可能傾向支援賀錦麗，賀錦麗在可能選民中對川普略有領先，以 49% 支持率勝過 46%。此外，民調顯示選民對今年的主要總統候選人普 %% 遍不滿，六成的人稱他們對賀、川感到有些不滿，74% 認為美國正走在錯誤的道路上。

美國銀行分析師 Michael Hartnett 上周出具研究報告指出，若川普贏得白宮且共和黨贏下兩院多數席次，可能會導致減稅和移民限制，這將推動通膨和利率上升，令股市面臨風險。

Hartnett 還建議，若賀錦麗勝出，投資人應逢低買入，因為在這種情況下，科技股持續上漲的現狀有望維持。

美銀觀點也跟花旗看法不謀而合。花旗策略師 Scott Chronert 上周二 (10 月 29 日) 也指出，推動標普 500 指數連漲六個月的狂熱情緒顯示，回檔時機已經成熟。若共和黨大獲全勝，投資人就該離場了。若賀錦麗獲勝及國會分裂導致的任何美股拋售，都將是一個買入機會。