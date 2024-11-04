持續聲稱選舉存在舞弊！川普：2021年時不應離開白宮 民主黨是惡魔

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 12:08

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美國前總統川普周日 (3 日) 在賓州造勢活動時表示，在輸掉 2020 年那場他尚未承認的大選後，他不應在 2021 年當離開白宮，並稱民主黨是惡魔。過去四年，川普多次拒絕承認 2020 年大選失敗，並不斷宣稱上次大選和即將在周二 (5 日) 登場的選舉存在陰謀論。

這位共和黨總統候選人在必須在這個必須贏下的搖擺州造勢時告訴支持者，他在 2020 年大選失敗後「不應該離開」白宮，並抱怨一項最新民調顯示他在共和黨鐵票區的愛荷華州支持度首度輸給賀錦麗。

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川普在賓州利蒂茨市告訴支持者說：「我還沒離開時，美國有歷史上最安全的邊境。我不應當離開。老實說，我們當時做得非常好，一切都很棒。這一次，每個投票站都有數百名律師站在那裡。」

川普還聲稱愛荷華州《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）和 Mediacom 上周六 (2 日) 公布的民調是他的一個敵人發布的。

數位知情人士告訴《CNN》，上述民調給川普一記重擊，這位前總統私底下對該民調的公布感到憤怒。

川普在造勢演說中大部分時間都在指控民主黨在今年大選中作弊並引發民眾對選舉公正性的懷疑。「他們把所有錢都花在投票機器上，他們會說可能需要再 12 天才能確定大選結果。您認為這 12 天會發生什麼事？你認為會發生什麼事？」。台下觀眾則大喊回答道：「作弊！」

最新數據示，截至當地時間周日已有超 7500 萬人進行提前投票，有九個州報告通報 50% 合格選民已經投票。全美提前投票的選民中，41% 為民主黨人，39% 為共和黨人，還有 20% 為獨立選民和其他人士。

佛州大學政治學教授 Michael McDonald 表示，根據提前投票預測，今年大選總投票率可能介於 2016 年的 60% 左右跟四年前的 67% 之間，雖不及 2020 年的歷史新高，但仍將達到歷史高位水準。

今年提前投票形勢頗為膠著，一向喜歡在大選當天投票的共和黨人顯然在今年改變想法，提前投票人數明顯上升，緊緊咬住民主黨註冊選民的投票率。