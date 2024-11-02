鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-02 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.97元上修至4.06元，其中最高估值4.2元，最低估值3.23元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.2(4.17)
|5.4
|7.46
|9.28
|最低值
|3.23(3.15)
|3.6
|5.79
|7.35
|平均值
|3.93(3.83)
|4.59
|6.21
|7.92
|中位數
|4.06(3.97)
|4.62
|6.04
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.16億
|12.44億
|15.14億
|17.85億
|最低值
|9.64億
|11.26億
|13.49億
|15.83億
|平均值
|9.97億
|11.52億
|14.02億
|16.58億
|中位數
|10.03億
|11.41億
|13.88億
|16.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.50
|0.91
|2.74
|1.44
|2.10
|營業收入
|1.96億
|2.68億
|4.43億
|6.60億
|8.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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