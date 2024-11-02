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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-02 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.97元上修至4.06元，其中最高估值4.2元，最低估值3.23元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.2(4.17)5.47.469.28
最低值3.23(3.15)3.65.797.35
平均值3.93(3.83)4.596.217.92
中位數4.06(3.97)4.626.047.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.16億12.44億15.14億17.85億
最低值9.64億11.26億13.49億15.83億
平均值9.97億11.52億14.02億16.58億
中位數10.03億11.41億13.88億16.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.500.912.741.442.10
營業收入1.96億2.68億4.43億6.60億8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHALO

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