聯發科法說、製造業景氣燈號轉黃藍燈、台北金融科技展登場 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-02 11:00

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聯發科召開法說會，受惠產品組合優化，第三季毛利率達 48.8%，超越原先財測高標；台經院公布 9 月製造業景氣燈號轉為黃藍燈，終止連 5 綠，分數創 7 個月新低；台北金融科技展周五 (1 日) 登場，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉Q3 毛利率 48.8% 超預期 純益創同期第三高

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周三 (30 日) 召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 48.8%，超出原先財測高標 48.5%，不過因營業費用較高，獲利較上季略減，稅後純益 253.46 億元，季減 1.4%，年增 37.2%，仍改寫同期第三高，每股稅後純益 15.94 元，累計前三季達 51.98 元。

執行長蔡力行表示，第四季受惠天璣 9400 放量，帶動手機業績續揚，不過智慧裝置平台與電源管理晶片業務因受淡季影響，業績持平至下滑，第四季營收約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%。

另外，也通過 2024 上半年現金股利，預計每股將配發新台幣 29 元，股息配發率約當 80%，共計將配發 464.49 億元，除息交易日訂在明年 1 月 2 日，現金股利發放日期為 1 月 24 日，趕在明年農曆年前發放。

台經院 9 月製造業景氣燈號轉黃藍燈中止連 5 綠 分數創 7 個月新低

台灣經濟研究院周四 (31 日) 公布 9 月製造業景氣信號較上月減少 1.18 分至 11.84 分，並創 7 個月新低，製造業景氣燈號終結連續 5 個月的綠燈，轉為黃藍燈，台經院說明，主要是因各產業復甦步調不均，儘管科技類產品需求續強，但傳產類產品因市況不穩抵銷部分漲幅。

〈台北金融科技展〉彭金隆籲金融創新打團體戰 給予更大容錯空間

2024 台北金融科技展周五 (1 日) 開幕，行政院副院長鄭麗君致詞時表示，這無疑是台灣發展金融科技最重要的平台，促進不同領域產業的合作與共榮發展；金管會主委彭金隆表示，會持續支持金融業創新實驗及業務試辦，給予更大的容錯空間，並鼓勵金融機構與新創業者合作打團體戰，集中有限資源、分攤研發成本，以台灣為基礎，擴展大國發展的機會。

〈台北金融科技展〉AI 勢不可擋 李長庚：國泰金三階段發展負責任的 AI

國泰金 (2882-TW) 攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信周五 (1 日) 參與「2024 台北金融科技展」，今年主題為「未來金融家」，由各子公司推出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務，國泰金總經理李長庚表示，集團將分為三個階段，發展負責任的 AI，先從 AI Ready 到 AI Native，再到 AI Empower。

〈台達電法說〉Q3 獲利創高前三季賺逾 1 股本 Q4 營收估續增惟毛利率恐降

董事長鄭平表示，明年營運仍以持續、穩定成長為目標，其中，AI 仍會是大主題，電動車業務則可望年增 10% 以上，同時，公司也持續在美國、東歐、中國等地擴產。

〈日月光法說〉Q3 純益近 97 億元寫 7 季高點 前三季賺逾半股本