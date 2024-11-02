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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至12.2元，預估目標價為216.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-02 02:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12元上修至12.2元，其中最高估值12.45元，最低估值12元，預估目標價為216.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.45(12.32)15.6418.1318.1
最低值12(12)12.7515.118.1
平均值12.19(12.1)14.3316.9118.1
中位數12.2(12)14.417.1518.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值218.09億227.17億237.97億243.82億
最低值216.00億220.76億227.60億243.82億
平均值217.13億223.34億233.00億243.82億
中位數217.16億223.08億232.81億243.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.181.538.1115.8313.86
營業收入83.59億123.26億182.18億214.20億223.85億

詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWCC

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