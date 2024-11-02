鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估上修至12.2元，預估目標價為216.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-02 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12元上修至12.2元，其中最高估值12.45元，最低估值12元，預估目標價為216.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.45(12.32)
|15.64
|18.13
|18.1
|最低值
|12(12)
|12.75
|15.1
|18.1
|平均值
|12.19(12.1)
|14.33
|16.91
|18.1
|中位數
|12.2(12)
|14.4
|17.15
|18.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|218.09億
|227.17億
|237.97億
|243.82億
|最低值
|216.00億
|220.76億
|227.60億
|243.82億
|平均值
|217.13億
|223.34億
|233.00億
|243.82億
|中位數
|217.16億
|223.08億
|232.81億
|243.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.18
|1.53
|8.11
|15.83
|13.86
|營業收入
|83.59億
|123.26億
|182.18億
|214.20億
|223.85億
詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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