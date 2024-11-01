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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.45元，其中最高估值3.59元，最低估值3.35元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.59(3.6)4.264.835.6
最低值3.35(3.42)3.473.875.6
平均值3.45(3.51)3.844.345.6
中位數3.45(3.51)3.824.455.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.18億36.18億40.54億44.66億
最低值31.58億34.49億37.15億44.66億
平均值31.84億35.06億38.51億44.66億
中位數31.80億35.04億38.60億44.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.24-7.592.102.98-0.24
營業收入31.07億20.90億23.14億26.10億29.29億

詳細資訊請看美股內頁：
阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACHC

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