鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.45元，其中最高估值3.59元，最低估值3.35元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.59(3.6)
|4.26
|4.83
|5.6
|最低值
|3.35(3.42)
|3.47
|3.87
|5.6
|平均值
|3.45(3.51)
|3.84
|4.34
|5.6
|中位數
|3.45(3.51)
|3.82
|4.45
|5.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.18億
|36.18億
|40.54億
|44.66億
|最低值
|31.58億
|34.49億
|37.15億
|44.66億
|平均值
|31.84億
|35.06億
|38.51億
|44.66億
|中位數
|31.80億
|35.04億
|38.60億
|44.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.24
|-7.59
|2.10
|2.98
|-0.24
|營業收入
|31.07億
|20.90億
|23.14億
|26.10億
|29.29億
詳細資訊請看美股內頁：
阿卡迪亞醫療保健(ACHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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