「IR 議合服務平台」11月上線 為上市櫃提供三大服務
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 16:17
金管會推動建構亞洲資產管理中心，為助證交所壯大臺灣資本市場價值計畫，臺灣指數公司 (TIP) 建置「IR 議合服務平台 (IR ENGAGE)」，將於 11 月 1 日上線試行，為上市櫃公司及機構投資人提供「法說會服務」、「ESG 加值資訊」、「議合媒合」等三大服務，目標增進企業曝光、鼓勵溝通、深化投資人關係及推動永續發展。
臺灣指數公司整合 ESG 資料庫與資訊服務之業務發展經驗，分階段建置 IR 議合服務平台，11 月 1 日上線試營運「法說會服務」、「ESG 加值資訊」、「議合媒合」三大服務，首波提供基本功能，開放上市公司與機構投資人註冊，預計 2025 年 1 月起進一步擴大推廣至上櫃公司，並持續蒐集使用者需求與意見，進行平台功能擴充及優化。
1. 「法說會服務」包括「場地預約」及「法說會行事曆」兩項功能。「場地預約」主要整合證交所集團及證券商資源，提供上市櫃公司多間會議室場地自辦法說會，希望協助企業降低 IR 工作負擔，以期提升法說會辦理頻率，增加企業曝光與深化投資人關係。「法說會行事曆」以行事曆之友善介面，揭示各上市櫃公司申報之法說會中英文簡報、辦理時間、地點、影音連結等重要資訊，方便各界使用中英文雙語系、電腦或手機等多裝置便利查看。
2. 「ESG 加值資訊服務」提供臺灣指數公司「台灣永續評鑑」SEED 模型 (社會 - S、經濟 - E、環境 - E、揭露 - D) 之多層次 ESG 資料庫，對焦機構投資人與上市櫃公司 ESG 議合主題，運用 ESG 資訊支援議合。
3. 「議合媒合服務」平台以電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司議合會議，提高上市櫃公司與機構投資人雙向溝通機會。註冊會員可發起議合會議邀請，或藉由系統訊息功能進行溝通、追蹤議合紀錄等服務，提升議合工作成效。
臺灣指數公司表示，希望藉由 IR 議合服務平台成為上市櫃公司、特別是中小型公司自辦法說會之優先選項，一方面協助企業提高曝光度，展現價值及吸引資金，一方面鼓勵上市櫃公司與投資人溝通、議合、深化永續發展，以利協助達成建構亞洲資產管理中心與證交所集團壯大資本市場價值、提升資本市場競爭力之發展目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇