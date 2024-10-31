「IR 議合服務平台」11月上線 為上市櫃提供三大服務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 16:17

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金管會推動建構亞洲資產管理中心，為助證交所壯大臺灣資本市場價值計畫，臺灣指數公司 (TIP) 建置「IR 議合服務平台 (IR ENGAGE)」，將於 11 月 1 日上線試行，為上市櫃公司及機構投資人提供「法說會服務」、「ESG 加值資訊」、「議合媒合」等三大服務，目標增進企業曝光、鼓勵溝通、深化投資人關係及推動永續發展。

臺灣指數公司整合 ESG 資料庫與資訊服務之業務發展經驗，分階段建置 IR 議合服務平台，11 月 1 日上線試營運「法說會服務」、「ESG 加值資訊」、「議合媒合」三大服務，首波提供基本功能，開放上市公司與機構投資人註冊，預計 2025 年 1 月起進一步擴大推廣至上櫃公司，並持續蒐集使用者需求與意見，進行平台功能擴充及優化。

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1. 「法說會服務」包括「場地預約」及「法說會行事曆」兩項功能。「場地預約」主要整合證交所集團及證券商資源，提供上市櫃公司多間會議室場地自辦法說會，希望協助企業降低 IR 工作負擔，以期提升法說會辦理頻率，增加企業曝光與深化投資人關係。「法說會行事曆」以行事曆之友善介面，揭示各上市櫃公司申報之法說會中英文簡報、辦理時間、地點、影音連結等重要資訊，方便各界使用中英文雙語系、電腦或手機等多裝置便利查看。

2. 「ESG 加值資訊服務」提供臺灣指數公司「台灣永續評鑑」SEED 模型 (社會 - S、經濟 - E、環境 - E、揭露 - D) 之多層次 ESG 資料庫，對焦機構投資人與上市櫃公司 ESG 議合主題，運用 ESG 資訊支援議合。

3. 「議合媒合服務」平台以電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司議合會議，提高上市櫃公司與機構投資人雙向溝通機會。註冊會員可發起議合會議邀請，或藉由系統訊息功能進行溝通、追蹤議合紀錄等服務，提升議合工作成效。