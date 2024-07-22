達方子公司達宇、統達股份轉換 強化集團資源整合

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-22 20:06

達方 (8163-TW) 今 (22) 日公告，子公司達宇電能及統達能源進行股份轉換，由達宇增發新股，以股份轉換方式取得統達全部已發行股份，預計可藉此推動集團資源之有效整合、擴大營運規模以強化競爭優勢。

達方分別持有達宇 71.64%、統達 62.75% 股權，本次股份轉換案之換股比例為 2.5 股統達普通股換發達宇增資發行 1 股普通股，達宇暫訂將發行新股 1668.56 萬股，股份轉換後，統達將成為達宇持股 100% 之子公司，暫定之股份轉換基準日為 10 月 1 日。

據了解，達宇主要經營業務為電池、電子零組件之製造及批發；統達主要經營業務為電動車高功率電池模組製造及買賣，達方看好，預期股份轉換完成後對集團每股淨值及每股盈餘有正面之助益，並無重大影響。