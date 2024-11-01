營收速報 - 光聯(5315)10月營收1.49億元年增率高達54.86％
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 19:15
今年1-10月累計營收為12.28億元，累計年增率-10.15%。
最新價為20.2元，近5日股價下跌-2.65%，相關光電類指數下跌-3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+531 張
- 外資買賣超：+582 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.49億
|55%
|14%
|24/9
|1.31億
|30%
|-5%
|24/8
|1.37億
|14%
|10%
|24/7
|1.25億
|-6%
|1%
|24/6
|1.23億
|-20%
|-11%
|24/5
|1.38億
|-9%
|9%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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