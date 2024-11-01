TPK-KY Q3稅後純益2億元 季減逾四成 EPS 0.49元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 18:53
觸控面板廠 TPK-KY(3673-TW)(宸鴻) 今 (1) 日公告 2024 年第三季財報，由於尺寸平板電腦及筆電需求趨緩，第三季稅後純益 2 億元，季減 43.7%，年增 176.2%，每股純益 0.49 元；累計前 9 個月稅後純益 6.7 億元，年增 225.4%，每股純益 1.65 元。
TPK-KY 第三季營收 185.5 億元，季減 3.1%，年增 2.8%；毛利率 4.5%，季增 0.2 個百分點，年減 1.3 個百分點；營業利益 9400 萬元，較上季由虧轉盈，年減 63.1%；營益率 0.5%，季增 0.5 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 2 億元，季減 43.7%，年增 176.2%，每股純益 0.49 元。
TPK-KY 累計前 9 個月營收 530.3 億元，年增 12.9%；毛利率 4.3%，年減 0.4 個百分點；營業利益虧損 5070 萬元，較去年同期由盈轉虧；營益率 - 0.1%，年減 4.8 個百分點；稅後純益 6.7 億元，年增 225.4%，每股純益 1.65 元
TPK-KY 表示，在產品結構方面，大尺寸平板電腦及筆電產品 (11-16 吋) 仍為第三季主力，營收佔比 45%，但受市場需求趨緩影響，較上季衰退 12.6%；平板電腦 (7-11 吋) 因新品拉貨及季節性因素，營收較第二季大幅成長 97.5%，營收佔比從 22% 攀升至 44%。
財務表現方面，第三季受惠於人力管理得宜，人工成本佔營收比重從上季 6.8% 降至 6.6%。加上營業費用率由上季 4.3% 下降至 4.0%，並認列外匯收益 1.6 億元及策略性投資收益 6,400 萬元。
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