TPK-KY Q3稅後純益2億元 季減逾四成 EPS 0.49元

觸控面板廠 TPK-KY( 3673-TW )(宸鴻) 今 (1) 日公告 2024 年第三季財報，由於尺寸平板電腦及筆電需求趨緩，第三季稅後純益 2 億元，季減 43.7%，年增 176.2%，每股純益 0.49 元；累計前 9 個月稅後純益 6.7 億元，年增 225.4%，每股純益 1.65 元。

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TPK-KY 表示，在產品結構方面，大尺寸平板電腦及筆電產品 (11-16 吋) 仍為第三季主力，營收佔比 45%，但受市場需求趨緩影響，較上季衰退 12.6%；平板電腦 (7-11 吋) 因新品拉貨及季節性因素，營收較第二季大幅成長 97.5%，營收佔比從 22% 攀升至 44%。