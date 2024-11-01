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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至5.87元，預估目標價為92.55元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.95元下修至5.87元，其中最高估值6.52元，最低估值5.51元，預估目標價為92.55元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.52(6.52)7.358.32
最低值5.51(5.51)67.51
平均值5.9(5.96)6.557.92
中位數5.87(5.95)6.397.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值61,498,00070,592,00070,682,990
最低值58,472,00061,360,00067,678,000
平均值60,322,06064,264,97069,180,660
中位數61,060,00063,500,00069,181,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.56.15.134.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,488,40279,240,76571,649,84968,240,939

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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