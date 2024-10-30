鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.13元，預估目標價為102元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.19元下修至6.13元，其中最高估值6.52元，最低估值5.81元，預估目標價為102元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.52(6.52)
|8
|8.32
|最低值
|5.81(5.87)
|6.25
|7.51
|平均值
|6.13(6.18)
|6.94
|7.91
|中位數
|6.13(6.19)
|6.97
|7.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61,721,000
|70,592,000
|70,682,990
|最低值
|58,472,000
|61,981,000
|67,678,000
|平均值
|60,903,500
|64,897,460
|69,180,500
|中位數
|61,170,000
|64,044,000
|69,180,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|6.1
|5.13
|4.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,488,402
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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