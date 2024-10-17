森崴能源旗下九崴電廠屢遭抗議 電電公會：不能為反對而反對

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 16:26

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電電公會表示，台灣能源選項不多，24 小時的基載電力，特別是潔淨的天然氣電廠，擁有穩定的電網方案才是良策，加上每個城市都在發展，沒有基載電力恐怕將使城市沒落。

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根據台電統計，目前六都的電力自給率排名中，高雄市與桃園市位居第一名及第二名，自給率超過 100%，台南市則為倒數第二名，自給率僅 20.2%，即便納入森罷二期的發電量，預估電力自給率也僅有 38%。

因此對於近日台南市部分民意代表擬提案，阻擋九崴電力進入樹谷工業區蓋電廠，對此電電公會指出，若連工業區都不能蓋電廠，台南如何增加新的電力自給來源，尤其高雄市、桃園市雙雙歡迎半導體與國際 AI 大廠、資料中心等用電大戶進駐，自給電力將成為台南市的挑戰。

電電公會認為，在 2030 年前至少要在台灣設置 10 座數據中心，以因應 AI 帶來龐大的用電需求。

台電董事長曾文生也表明，數據中心用電量 5MW 以上，若設在桃園以北，台電一率不核准供電。因此未來科技業設廠，需鄰近電源端，前往支持電源開發的縣市投資，穩定的電力將是吸引企業投資的重要考量。