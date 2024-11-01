search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.65元，其中最高估值1.94元，最低估值1.52元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.94(1.94)3.683.693.45
最低值1.52(1.52)1.922.142.59
平均值1.67(1.69)2.462.982.93
中位數1.65(1.68)2.3332.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.90億74.86億77.59億76.52億
最低值52.08億58.75億63.07億76.52億
平均值54.56億64.13億70.15億76.52億
中位數54.51億63.19億69.89億76.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.630.502.295.082.13
營業收入19.85億14.05億36.70億95.14億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

相關行情

台股首頁我要存股
科特拉能源23.92-0.87%

延伸閱讀


Empty