鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.65元，其中最高估值1.94元，最低估值1.52元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.94(1.94)
|3.68
|3.69
|3.45
|最低值
|1.52(1.52)
|1.92
|2.14
|2.59
|平均值
|1.67(1.69)
|2.46
|2.98
|2.93
|中位數
|1.65(1.68)
|2.33
|3
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.90億
|74.86億
|77.59億
|76.52億
|最低值
|52.08億
|58.75億
|63.07億
|76.52億
|平均值
|54.56億
|64.13億
|70.15億
|76.52億
|中位數
|54.51億
|63.19億
|69.89億
|76.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|營業收入
|19.85億
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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