鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.69元，預估目標價為455元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.82元下修至17.69元，其中最高估值18.82元，最低估值16.36元，預估目標價為455元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.82(18.82)
|22.4
|24.35
|最低值
|16.36(16.67)
|17.97
|19.2
|平均值
|17.56(17.79)
|19.78
|21.02
|中位數
|17.69(17.82)
|20
|20.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36,801,000
|42,232,000
|44,764,000
|最低值
|35,841,000
|38,672,700
|40,993,060
|平均值
|36,213,970
|40,059,710
|42,745,930
|中位數
|36,285,000
|39,965,180
|42,676,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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