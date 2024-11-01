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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至17.69元，預估目標價為455元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.82元下修至17.69元，其中最高估值18.82元，最低估值16.36元，預估目標價為455元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.82(18.82)22.424.35
最低值16.36(16.67)17.9719.2
平均值17.56(17.79)19.7821.02
中位數17.69(17.82)2020.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值36,801,00042,232,00044,764,000
最低值35,841,00038,672,70040,993,060
平均值36,213,97040,059,71042,745,930
中位數36,285,00039,965,18042,676,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.514.5311.29.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,458,72632,082,91728,930,50524,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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