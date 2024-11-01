鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為89.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.74元下修至2.67元，其中最高估值2.98元，最低估值0.68元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.98(3.14)
|4.55
|5.18
|5.22
|最低值
|0.68(0.68)
|1.25
|2.58
|5.19
|平均值
|2.25(2.31)
|3.32
|4.26
|5.21
|中位數
|2.67(2.74)
|3.48
|4.5
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|158.98億
|169.64億
|181.81億
|185.04億
|最低值
|139.19億
|140.16億
|150.00億
|181.41億
|平均值
|153.31億
|160.72億
|169.36億
|183.23億
|中位數
|154.67億
|163.25億
|171.35億
|183.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.90
|7.91
|6.64
|2.81
|1.09
|營業收入
|142.59億
|162.51億
|177.38億
|158.76億
|155.59億
詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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