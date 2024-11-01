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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.74元下修至2.67元，其中最高估值2.98元，最低估值0.68元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.98(3.14)4.555.185.22
最低值0.68(0.68)1.252.585.19
平均值2.25(2.31)3.324.265.21
中位數2.67(2.74)3.484.55.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值158.98億169.64億181.81億185.04億
最低值139.19億140.16億150.00億181.41億
平均值153.31億160.72億169.36億183.23億
中位數154.67億163.25億171.35億183.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.907.916.642.811.09
營業收入142.59億162.51億177.38億158.76億155.59億

詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEL

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