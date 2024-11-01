鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 12:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.65元，其中最高估值7.34元，最低估值6.3元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.34(7.34)
|10.08
|12.03
|13.43
|最低值
|6.3(6.3)
|6.02
|6.39
|6.83
|平均值
|6.72(6.6)
|8.22
|9.53
|9.9
|中位數
|6.65(6.53)
|8.25
|9.44
|9.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.70億
|51.45億
|57.67億
|61.32億
|最低值
|42.09億
|41.40億
|43.12億
|44.40億
|平均值
|42.81億
|46.67億
|50.50億
|52.48億
|中位數
|42.77億
|46.64億
|50.81億
|52.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.03
|5.48
|8.30
|5.42
|3.27
|營業收入
|22.04億
|24.85億
|37.37億
|45.65億
|40.23億
詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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