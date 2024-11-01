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鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 12:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.65元，其中最高估值7.34元，最低估值6.3元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.34(7.34)10.0812.0313.43
最低值6.3(6.3)6.026.396.83
平均值6.72(6.6)8.229.539.9
中位數6.65(6.53)8.259.449.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.70億51.45億57.67億61.32億
最低值42.09億41.40億43.12億44.40億
平均值42.81億46.67億50.50億52.48億
中位數42.77億46.64億50.81億52.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.035.488.305.423.27
營業收入22.04億24.85億37.37億45.65億40.23億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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