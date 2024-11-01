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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至87.69元，預估目標價為1,675.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2024年EPS預估：中位數由89.5元下修至87.69元，其中最高估值92.64元，最低估值77.9元，預估目標價為1,675.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值92.64(94.57)104.68113
最低值77.9(77.9)9097.5
平均值86.66(88.3)97.91103.87
中位數87.69(89.5)97.45102.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值157.59億163.78億171.07億
最低值106.99億113.95億156.75億
平均值140.40億146.88億164.86億
中位數148.52億154.90億166.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS129.0755.63176.51-23.57146.98
營業收入95.22億97.39億128.38億115.68億157.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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