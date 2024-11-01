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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國家庭人壽保險(AFL-US)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為104.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國家庭人壽保險(AFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元上修至6.95元，其中最高估值7.31元，最低估值6.42元，預估目標價為104.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.31(7)7.77.857.95
最低值6.42(6.42)6.797.17.5
平均值6.99(6.8)7.157.57.73
中位數6.95(6.84)7.197.547.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值177.90億184.29億185.68億183.11億
最低值167.22億128.25億142.37億144.86億
平均值174.22億172.33億175.19億163.99億
中位數175.68億177.53億179.62億163.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.436.676.396.597.78
營業收入223.07億221.47億221.06億195.02億187.01億

詳細資訊請看美股內頁：
美國家庭人壽保險(AFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFL

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