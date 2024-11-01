鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國家庭人壽保險(AFL-US)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為104.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國家庭人壽保險(AFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元上修至6.95元，其中最高估值7.31元，最低估值6.42元，預估目標價為104.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.31(7)
|7.7
|7.85
|7.95
|最低值
|6.42(6.42)
|6.79
|7.1
|7.5
|平均值
|6.99(6.8)
|7.15
|7.5
|7.73
|中位數
|6.95(6.84)
|7.19
|7.54
|7.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|177.90億
|184.29億
|185.68億
|183.11億
|最低值
|167.22億
|128.25億
|142.37億
|144.86億
|平均值
|174.22億
|172.33億
|175.19億
|163.99億
|中位數
|175.68億
|177.53億
|179.62億
|163.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.43
|6.67
|6.39
|6.59
|7.78
|營業收入
|223.07億
|221.47億
|221.06億
|195.02億
|187.01億
詳細資訊請看美股內頁：
美國家庭人壽保險(AFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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