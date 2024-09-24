鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至90元，預估目標價為1,700.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2024年EPS預估：中位數由88.07元上修至90元，其中最高估值94.57元，最低估值77.9元，預估目標價為1,700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|94.57(94.57)
|104.8
|103.65
|最低值
|77.9(77.9)
|90
|100
|平均值
|87.82(87.51)
|99.24
|101.82
|中位數
|90(88.07)
|99
|101.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|161.95億
|171.52億
|180.10億
|最低值
|148.96億
|155.59億
|180.10億
|平均值
|156.81億
|162.35億
|180.10億
|中位數
|158.16億
|161.14億
|180.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|129.07
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|營業收入
|95.22億
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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