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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至90元，預估目標價為1,700.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2024年EPS預估：中位數由88.07元上修至90元，其中最高估值94.57元，最低估值77.9元，預估目標價為1,700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值94.57(94.57)104.8103.65
最低值77.9(77.9)90100
平均值87.82(87.51)99.24101.82
中位數90(88.07)99101.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值161.95億171.52億180.10億
最低值148.96億155.59億180.10億
平均值156.81億162.35億180.10億
中位數158.16億161.14億180.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS129.0755.63176.51-23.57146.98
營業收入95.22億97.39億128.38億115.68億157.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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