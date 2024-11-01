〈貴金屬盤後〉屢創紀錄高點 連漲4個月 黃金盤整 重磅消息前先獲利了結
鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 06:50
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「黃金價格會出現更多盤整，因為下周將有許多重磅新聞，包括周二美國大選、周三聯準會會議，所以一些交易員在此先獲利了結，這並不奇怪。」
民調顯示，共和黨前總統川普和民主黨副總統賀錦麗彼此支持度不分上下，選情相當激烈。
StoneX 分析師 Rhona O’Connell 表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結果的不確定性，市場仍處於「逢低買進」模式。
「黃金和美元共同充當避風港，這在衝突時期並不罕見。」由於黃金具有保值能力，因此在經濟和地緣政治動盪期間被認為是安全的投資。
數據顯示，美國個人消費支出 (PCE) 物價指數 9 月上升 0.2%，符合預期。8 月未經修正的 PCE 數據升幅 0.1%。
投資者現在等待周五的非農業就業報告，並預計下周 Fed 降息 25 個基點的可能性達 95%，若確實降息，將更有利於不孳息的黃金。
其他貴金屬交易
- 電動車充電挑戰大，市場上有無最佳解方?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美大選、中東衝突 不確定性增強黃金魅力 金價再創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉全球政局不確定性提振避險需求 黃金再創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉全球政局不確定性提振避險需求 黃金再創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉美大選、中東衝突 不確定性增強黃金魅力 金價再創歷史新高
下一篇