〈貴金屬盤後〉全球政局不確定性提振避險需求 黃金再創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 06:56

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由於美國總統大選的不確定性提振了避險需求，黃金價格周三 (30 日) 上漲，再創歷史新高，同時交易員也在等待經濟數據，以摸索聯準會的政策路徑。

現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 2788.87 美元，早盤曾觸及 2789.73 美元的歷史高點。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 2800.8 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 指出，美國大選將至，政局不確定性很高，美聯準會正在降息，俄羅斯和烏克蘭的前景也很不確定。「有太多因素可以推動金價走高，所有負面消息都是推升金價所需的動力，下一步可能往 2850 美元攀升。」

美國總統大選 11 月 5 日將進入高潮，目前共和黨前總統川普和民主黨副總統賀錦麗兩位候選人的民調結果十分膠著。

黃金作為地緣政治不穩定時期的傳統避險工具，今年已飆升 35%，預計將創下 1979 年以來的最佳年度表現。低利率環境將更有利黃金漲勢。

德國 Heraeus Metals 交易主管 Dominik Sperzel 表示，由於新興市場擔憂、黃金 ETF 流入以及大選後市場調整，到 2025 年金價可能會達到 3000 美元。

與此同時，數據顯示，儘管颶風和罷工造成暫時的干擾，但 10 月美國私部門就業人數激增 23.3 萬人，超出預期。美國國內生產毛額 (GDP) 年化成長率為 2.8%。

市場預期 Fed 下周將降息 25 個基點，同時市場也關注周四和周五將公布的美國個人消費支出 (PCE) 和非農就業數據。

其他貴金屬交易

鈀金下跌 5.8% 至每盎司 1151.75 美元，自周二登上的 10 個月高點回落。

據一位交易員稱，如果川普下周獲勝，人們押注俄羅斯鈀金將不會受到制裁。本有利 Sibanye Stillwater(SBSW-US) 的局勢可能出現看跌空間。Sibanye Stillwater 是跨國採礦和金屬加工集團、鉑族金屬汽車催化回收商。