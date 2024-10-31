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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至16.13元，預估目標價為309.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.83元上修至16.13元，其中最高估值16.64元，最低估值15.44元，預估目標價為309.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.64(16.34)20.523.4325.5
最低值15.44(15.44)17.7520.225.5
平均值16.1(15.87)1922.0525.5
中位數16.13(15.83)19.222.1825.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值121.14億147.76億167.56億179.52億
最低值116.64億136.68億153.60億179.52億
平均值119.99億141.63億158.78億179.52億
中位數120.42億141.09億158.16億179.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.625.865.6310.4013.69
營業收入56.25億58.72億77.21億86.01億100.53億

詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPLA

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