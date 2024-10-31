鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至16.13元，預估目標價為309.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.83元上修至16.13元，其中最高估值16.64元，最低估值15.44元，預估目標價為309.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.64(16.34)
|20.5
|23.43
|25.5
|最低值
|15.44(15.44)
|17.75
|20.2
|25.5
|平均值
|16.1(15.87)
|19
|22.05
|25.5
|中位數
|16.13(15.83)
|19.2
|22.18
|25.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.14億
|147.76億
|167.56億
|179.52億
|最低值
|116.64億
|136.68億
|153.60億
|179.52億
|平均值
|119.99億
|141.63億
|158.78億
|179.52億
|中位數
|120.42億
|141.09億
|158.16億
|179.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.62
|5.86
|5.63
|10.40
|13.69
|營業收入
|56.25億
|58.72億
|77.21億
|86.01億
|100.53億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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