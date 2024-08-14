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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調降至281元，幅度約4.1%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由293元下修至281元，調降幅度4.1%。其中最高估值325元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

LPL Financial Holdings Inc今(14日)收盤價為213.57元。近5日股價上漲4.1%，標普指數上漲3.71%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LPLA市場預估目標價

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LPL Financial Holdings Inc211.876.29%

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