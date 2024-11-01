澤倫斯基：烏克蘭僅收到美國今年批准軍援的十分之一

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-01 08:00

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烏克蘭總統澤連斯基在周三（30 日）發布的一段影片中表示，儘管美國今年早些時候批准了新一批對烏軍事援助，但到目前為止，烏克蘭只收到了這批援助的 10%。

美國是烏克蘭最大援助國，今年 4 月，美國國會通過了一項為烏克蘭再提供 610 億美元援助的法案，包括 270 億美元直接軍事援助。

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「你在盡自己的職責，你依賴儲備力量、特種旅以及這些裝備。但如果你僅得到已批准援助總量的 10%…… 這就讓人笑不出來了。」澤倫斯基說道。

澤倫斯基說，武器供應緩慢並非出於資金問題，而是和官僚程序、後勤、理念等因素有關。

他還表示，北約（NATO）國家此前承諾在 9 月初之前向烏克蘭交付 6 到 7 套防空系統，但烏方迄今尚未全部收到。

烏克蘭非常依賴西方國家提供的軍事武器，尤其是在當前戰局愈發不利的情況下。美國戰爭研究所的數據顯示，今年 10 月初以來，俄軍已經佔領了 478 平方公里的烏克蘭領土。

烏克蘭此前就抱怨過盟國武器交付延誤的問題，該國財政部長馬爾琴科在 8 月表示，西方盟國武器援助交付緩慢，尤其是美國。

不過，西方各國內部對援助烏克蘭的怨言也日益增加，尤其是美國。美國參議院去年 12 月就提出了向烏克蘭提供援助的法案，但在眾議院共和黨阻撓下，國會直到今年 4 月才通過這項法案。

為了緩解財政負擔，並減小內部阻力，西方國家正在運用俄羅斯資產的收益，為烏克蘭提供援助。

七國集團（G7）上周五宣布，將運用被凍結的俄羅斯資產收益，為烏克蘭提供 500 億美元貸款，最快將在 12 月開始發放。