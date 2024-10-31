鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估下修至-0.46元，預估目標價為4.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.45元下修至-0.46元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.81元，預估目標價為4.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.45(-0.44)
|-0.35
|-0.21
|-0.17
|最低值
|-0.81(-0.81)
|-0.76
|-0.76
|-0.72
|平均值
|-0.53(-0.53)
|-0.53
|-0.48
|-0.39
|中位數
|-0.46(-0.45)
|-0.51
|-0.5
|-0.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|300萬
|2,900萬
|1.19億
|5.23億
|最低值
|0.00
|1,000萬
|3,788萬
|3.96億
|平均值
|78萬
|1,725萬
|7,756萬
|4.59億
|中位數
|7萬
|1,274萬
|7,668萬
|4.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-1.22
|-1.51
|-0.60
|營業收入
|0.00
|8,254萬
|6,800萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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