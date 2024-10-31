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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估下修至-0.46元，預估目標價為4.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.45元下修至-0.46元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.81元，預估目標價為4.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.45(-0.44)-0.35-0.21-0.17
最低值-0.81(-0.81)-0.76-0.76-0.72
平均值-0.53(-0.53)-0.53-0.48-0.39
中位數-0.46(-0.45)-0.51-0.5-0.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值300萬2,900萬1.19億5.23億
最低值0.001,000萬3,788萬3.96億
平均值78萬1,725萬7,756萬4.59億
中位數7萬1,274萬7,668萬4.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---1.22-1.51-0.60
營業收入0.008,254萬6,800萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAUR

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