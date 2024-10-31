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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估下修至6.39元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.39元，其中最高估值7.02元，最低估值5.76元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.02(7.02)8.110
最低值5.76(5.76)5.896.53
平均值6.41(6.38)6.998.03
中位數6.39(6.51)6.937.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值15.44億17.50億20.05億
最低值15.19億16.49億18.08億
平均值15.30億16.85億18.91億
中位數15.26億16.90億18.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.151.261.612.493.63
營業收入5.61億6.36億8.53億11.75億14.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCTY

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