鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估下修至6.39元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.39元，其中最高估值7.02元，最低估值5.76元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.02(7.02)
|8.1
|10
|最低值
|5.76(5.76)
|5.89
|6.53
|平均值
|6.41(6.38)
|6.99
|8.03
|中位數
|6.39(6.51)
|6.93
|7.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.44億
|17.50億
|20.05億
|最低值
|15.19億
|16.49億
|18.08億
|平均值
|15.30億
|16.85億
|18.91億
|中位數
|15.26億
|16.90億
|18.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.15
|1.26
|1.61
|2.49
|3.63
|營業收入
|5.61億
|6.36億
|8.53億
|11.75億
|14.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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