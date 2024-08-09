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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.45元，其中最高估值-0.44元，最低估值-0.81元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.44(-0.44)-0.34-0.2-0.16
最低值-0.81(-0.81)-0.76-0.76-0.72
平均值-0.53(-0.54)-0.53-0.48-0.39
中位數-0.45(-0.48)-0.54-0.5-0.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值300萬2,900萬1.24億5.34億
最低值0.001,000萬5,136萬4.19億
平均值83萬1,769萬9,714萬4.71億
中位數17萬1,587萬1.07億4.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---1.22-1.51-0.60
營業收入0.008,254萬6,800萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAUR

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