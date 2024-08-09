鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.45元，其中最高估值-0.44元，最低估值-0.81元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.44(-0.44)
|-0.34
|-0.2
|-0.16
|最低值
|-0.81(-0.81)
|-0.76
|-0.76
|-0.72
|平均值
|-0.53(-0.54)
|-0.53
|-0.48
|-0.39
|中位數
|-0.45(-0.48)
|-0.54
|-0.5
|-0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|300萬
|2,900萬
|1.24億
|5.34億
|最低值
|0.00
|1,000萬
|5,136萬
|4.19億
|平均值
|83萬
|1,769萬
|9,714萬
|4.71億
|中位數
|17萬
|1,587萬
|1.07億
|4.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-1.22
|-1.51
|-0.60
|營業收入
|0.00
|8,254萬
|6,800萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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