鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.92元，最低估值0.84元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.92(0.92)
|1.1
|1.24
|1.25
|最低值
|0.84(0.84)
|0.99
|1.15
|1.25
|平均值
|0.88(0.88)
|1.04
|1.19
|1.25
|中位數
|0.89(0.87)
|1.04
|1.19
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.10億
|34.68億
|36.62億
|36.30億
|最低值
|30.94億
|32.76億
|34.47億
|36.30億
|平均值
|31.66億
|33.82億
|35.72億
|36.30億
|中位數
|31.76億
|33.98億
|36.03億
|36.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.52
|0.57
|1.06
|1.88
|0.64
|營業收入
|27.14億
|27.78億
|28.79億
|26.93億
|28.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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