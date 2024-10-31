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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.92元，最低估值0.84元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.92(0.92)1.11.241.25
最低值0.84(0.84)0.991.151.25
平均值0.88(0.88)1.041.191.25
中位數0.89(0.87)1.041.191.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.10億34.68億36.62億36.30億
最低值30.94億32.76億34.47億36.30億
平均值31.66億33.82億35.72億36.30億
中位數31.76億33.98億36.03億36.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.520.571.061.880.64
營業收入27.14億27.78億28.79億26.93億28.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDRS

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