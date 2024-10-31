鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為223.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對半影(PEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.66元，其中最高估值2.99元，最低估值2.51元，預估目標價為223.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.99(3.02)
|4.08
|5.86
|6.6
|最低值
|2.51(2.19)
|2.97
|4.01
|5.98
|平均值
|2.67(2.59)
|3.65
|4.86
|6.4
|中位數
|2.66(2.56)
|3.71
|4.97
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.96億
|14.10億
|16.55億
|18.21億
|最低值
|11.83億
|13.00億
|14.94億
|17.04億
|平均值
|11.89億
|13.64億
|15.62億
|17.75億
|中位數
|11.89億
|13.61億
|15.57億
|17.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.34
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|營業收入
|5.47億
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為230.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影PEN-US的目標價調降至230.5元，幅度約8.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影PEN-US的目標價調升至209元，幅度約3.21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為171.00元
上一篇
下一篇