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鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為223.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對半影(PEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.66元，其中最高估值2.99元，最低估值2.51元，預估目標價為223.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.99(3.02)4.085.866.6
最低值2.51(2.19)2.974.015.98
平均值2.67(2.59)3.654.866.4
中位數2.66(2.56)3.714.976.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.96億14.10億16.55億18.21億
最低值11.83億13.00億14.94億17.04億
平均值11.89億13.64億15.62億17.75億
中位數11.89億13.61億15.57億17.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-0.440.14-0.052.32
營業收入5.47億5.60億7.48億8.47億10.59億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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