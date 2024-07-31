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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影PEN-US的目標價調降至230.5元，幅度約8.71%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對半影(PEN-US)提出目標價估值：中位數由252.5元下修至230.5元，調降幅度8.71%。其中最高估值289元，最低估值176元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予半影評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。

半影今(31日)收盤價為173.09元。近5日股價下跌8.71%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PEN市場預估目標價

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