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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為230.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對半影(PEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.82元，其中最高估值3.02元，最低估值2.53元，預估目標價為230.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.02(3.04)4.116.256.88
最低值2.53(2.7)3.434.536.1
平均值2.81(2.87)3.85.086.48
中位數2.82(2.88)3.825.076.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.53億14.75億17.51億19.56億
最低值11.83億13.30億15.43億18.22億
平均值12.26億14.23億16.46億18.79億
中位數12.39億14.35億16.49億18.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-0.440.14-0.052.32
營業收入5.47億5.60億7.48億8.47億10.59億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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