鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為230.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對半影(PEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.82元，其中最高估值3.02元，最低估值2.53元，預估目標價為230.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.02(3.04)
|4.11
|6.25
|6.88
|最低值
|2.53(2.7)
|3.43
|4.53
|6.1
|平均值
|2.81(2.87)
|3.8
|5.08
|6.48
|中位數
|2.82(2.88)
|3.82
|5.07
|6.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.53億
|14.75億
|17.51億
|19.56億
|最低值
|11.83億
|13.30億
|15.43億
|18.22億
|平均值
|12.26億
|14.23億
|16.46億
|18.79億
|中位數
|12.39億
|14.35億
|16.49億
|18.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.34
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|營業收入
|5.47億
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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