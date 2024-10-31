鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.04元，其中最高估值1.09元，最低估值0.88元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.09(1.1)
|1.31
|2.01
|1.83
|最低值
|0.88(0.88)
|0.84
|1
|1.83
|平均值
|1.02(1)
|1.15
|1.48
|1.83
|中位數
|1.04(1.01)
|1.2
|1.51
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.50億
|13.17億
|15.69億
|16.36億
|最低值
|11.32億
|12.64億
|14.16億
|16.36億
|平均值
|11.45億
|12.85億
|14.70億
|16.36億
|中位數
|11.47億
|12.79億
|14.55億
|16.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.80
|-3.56
|-2.86
|-2.10
|-1.34
|營業收入
|2.89億
|4.00億
|5.15億
|7.20億
|9.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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