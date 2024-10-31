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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.04元，其中最高估值1.09元，最低估值0.88元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.09(1.1)1.312.011.83
最低值0.88(0.88)0.8411.83
平均值1.02(1)1.151.481.83
中位數1.04(1.01)1.21.511.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.50億13.17億15.69億16.36億
最低值11.32億12.64億14.16億16.36億
平均值11.45億12.85億14.70億16.36億
中位數11.47億12.79億14.55億16.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.80-3.56-2.86-2.10-1.34
營業收入2.89億4.00億5.15億7.20億9.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCOR

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