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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至21.83元，預估目標價為630.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15


根據FactSet最新調查，共63位分析師，對Meta平台(META-US)做出2024年EPS預估：中位數由21.39元上修至21.83元，其中最高估值23.19元，最低估值19.29元，預估目標價為630.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.19(23.19)27.6333.337.98
最低值19.29(19.29)20.2822.0725.26
平均值21.72(21.38)24.6928.0832.14
中位數21.83(21.39)24.9528.0431.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,648.60億1,930.43億2,242.32億2,469.13億
最低值1,517.49億1,654.06億1,802.93億2,147.72億
平均值1,620.16億1,846.88億2,072.98億2,330.59億
中位數1,626.31億1,850.49億2,068.69億2,281.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.4810.2213.778.5914.87
營業收入706.97億859.65億1,179.29億1,166.09億1,349.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMETA

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