鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至21.83元，預估目標價為630.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15
根據FactSet最新調查，共63位分析師，對Meta平台(META-US)做出2024年EPS預估：中位數由21.39元上修至21.83元，其中最高估值23.19元，最低估值19.29元，預估目標價為630.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.19(23.19)
|27.63
|33.3
|37.98
|最低值
|19.29(19.29)
|20.28
|22.07
|25.26
|平均值
|21.72(21.38)
|24.69
|28.08
|32.14
|中位數
|21.83(21.39)
|24.95
|28.04
|31.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,648.60億
|1,930.43億
|2,242.32億
|2,469.13億
|最低值
|1,517.49億
|1,654.06億
|1,802.93億
|2,147.72億
|平均值
|1,620.16億
|1,846.88億
|2,072.98億
|2,330.59億
|中位數
|1,626.31億
|1,850.49億
|2,068.69億
|2,281.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.48
|10.22
|13.77
|8.59
|14.87
|營業收入
|706.97億
|859.65億
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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