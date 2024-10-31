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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding CorpPCTY-US的目標價調升至195元，幅度約5.12%

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)提出目標價估值：中位數由185.5元上修至195元，調升幅度5.12%。其中最高估值250元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Paylocity Holding Corp評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Paylocity Holding Corp今(31日)收盤價為178.16元。近5日股價上漲5.12%，標普指數上漲0.8%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PCTY市場預估目標價

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