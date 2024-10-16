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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.09元下修至0.06元，其中最高估值0.65元，最低估值-0.11元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.65(0.65)3.973.883.87
最低值-0.11(-0.11)1.521.72.45
平均值0.15(0.16)2.383.123.16
中位數0.06(0.09)2.133.353.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值45.28億59.20億58.23億56.90億
最低值40.69億45.99億50.79億56.90億
平均值42.76億51.66億54.74億56.90億
中位數42.93億50.19億54.70億56.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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