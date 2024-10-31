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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至3.49元，預估目標價為126.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.49元，其中最高估值3.7元，最低估值3.33元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.7(3.52)4.254.765.5
最低值3.33(3.33)3.74.144.94
平均值3.53(3.41)3.964.395.22
中位數3.49(3.41)3.994.45.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值76.79億85.70億95.07億104.96億
最低值74.83億80.47億89.41億98.66億
平均值75.73億83.37億91.71億101.81億
中位數75.35億83.49億91.35億101.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.252.432.102.392.50
營業收入56.35億64.69億61.00億64.04億68.37億

詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFM

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