鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至3.49元，預估目標價為126.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.49元，其中最高估值3.7元，最低估值3.33元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.7(3.52)
|4.25
|4.76
|5.5
|最低值
|3.33(3.33)
|3.7
|4.14
|4.94
|平均值
|3.53(3.41)
|3.96
|4.39
|5.22
|中位數
|3.49(3.41)
|3.99
|4.4
|5.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.79億
|85.70億
|95.07億
|104.96億
|最低值
|74.83億
|80.47億
|89.41億
|98.66億
|平均值
|75.73億
|83.37億
|91.71億
|101.81億
|中位數
|75.35億
|83.49億
|91.35億
|101.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.25
|2.43
|2.10
|2.39
|2.50
|營業收入
|56.35億
|64.69億
|61.00億
|64.04億
|68.37億
詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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