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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.63元，預估目標價為570元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 10:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由29.81元下修至29.63元，其中最高估值33.62元，最低估值25.57元，預估目標價為570元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值33.62(33.62)36.7445.3
最低值25.57(25.57)28.1127.58
平均值29.61(30.03)33.0738.16
中位數29.63(29.81)33.6337.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值120,869,000135,702,430154,129,660
最低值109,456,000120,402,000136,347,270
平均值114,818,820129,123,830144,827,590
中位數114,516,070128,293,000144,527,860

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS17.8531.623317.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		95,179,276111,789,791105,504,28677,759,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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