鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.63元，預估目標價為570元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 10:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由29.81元下修至29.63元，其中最高估值33.62元，最低估值25.57元，預估目標價為570元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|33.62(33.62)
|36.74
|45.3
|最低值
|25.57(25.57)
|28.11
|27.58
|平均值
|29.61(30.03)
|33.07
|38.16
|中位數
|29.63(29.81)
|33.63
|37.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120,869,000
|135,702,430
|154,129,660
|最低值
|109,456,000
|120,402,000
|136,347,270
|平均值
|114,818,820
|129,123,830
|144,827,590
|中位數
|114,516,070
|128,293,000
|144,527,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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